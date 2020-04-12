"Врачи спасли мне жизнь": Фергюсон - о самом сложном периоде жизни

Новости спорта:Именитый шотландец вспомнил о том, как пережил кровоизлияние в мозг.

Легендарный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон прокомментировал работу Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), врачи которой борятся с пандемией коронавируса.

"Я очень рад, что мы стали признавать важность нашей Национальной службы здравоохранения. Я понял их значимость еще два года назад, когда врачи спасли мне жизнь.

Реакция на коронавирус была очень быстрой. Я доволен, что жители Великобритании объединились для помощи людям. Это замечательно", - приводит слова Фергюсона The Guardian.

Напомним, что в мае 2018 года шотландский специалист перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. Фергюсон пробыл в реанимации четыре дня.