Португальские власти раскритиковали Роналду за нарушение карантина

Новости спорта:Криштиану находится на португальском острове Мадейра.

Глава департамента здравоохранения острова Мадейра Педру Рамош отреагировал на тренировку нападающего Криштиану Роналду на стадионе Насьоналя.

"Полностью согласен с тем, что лучший игрок в мире должен использовать свой имидж, чтобы подавать пример. Тренировка Роналду не была долгой, поэтому никому от таких действий нет никакого вреда.

Но не хочу упрощать возникшую ситуацию, поскольку мы все несем за это ответственность. Все жители Мадейры должн соблюдать указания местных властей. А те, кто не соблюдает, могут испытать на себе силу санкций правительства", - приводит слова Рамоша Latestly.

Напомним, что 35-летний футболист провел тренировку на стадионе города Фуншал, несмотря на рекомендации правительства не покидать дом без острой необходимости.