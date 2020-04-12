Реал планирует возобновить тренировки

Новости спорта:В мадридском футбольном клубе "Реал" хотят, чтобы команда вернулась к тренировкам.

Сезон в Испании прерван из-за коронавируса. На территории страны все еще действует режим чрезвычайной ситуации.

По данным Marca, столичная команда изучает возможность возвращения к тренировкам. Клуб отправился на карантин еще 12 марта. Руководитель медицинского штаба "Реала" Нико Михич готовит протокол безопасности, который игроки должны будут соблюдать после решения о возобновлении тренировок.

Протокол будет учитывать ситуацию с коронавирусом в Мадриде, так как количество заболевших в испанской столице остается большим.

Ранее о возобновлении тренировок в ближайший вторник объявил еще один представитель Ла-Лиги "Реал Сосьедад".