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Реал планирует возобновить тренировки

Реал планирует возобновить тренировки
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В мадридском футбольном клубе "Реал" хотят, чтобы команда вернулась к тренировкам.

Сезон в Испании прерван из-за коронавируса. На территории страны все еще действует режим чрезвычайной ситуации.

По данным Marca, столичная команда изучает возможность возвращения к тренировкам. Клуб отправился на карантин еще 12 марта. Руководитель медицинского штаба "Реала" Нико Михич готовит протокол безопасности, который игроки должны будут соблюдать после решения о возобновлении тренировок.

Протокол будет учитывать ситуацию с коронавирусом в Мадриде, так как количество заболевших в испанской столице остается большим.

Реал стал на шаг ближе к подписанию защитника Лейпцига

Ранее о возобновлении тренировок в ближайший вторник объявил еще один представитель Ла-Лиги "Реал Сосьедад".

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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