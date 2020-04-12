СМИ: АПЛ не придется возвращать 371 млн фунтов Sky Sports в случае отмены сезона

Новости спорта:По данным СМИ, Sky Sports не будет просить у премьер-лиги вернуть 371 миллион фунтов, если матчи АПЛ так и не состоятся.

Если футбольный сезон в Англии отменят, английская премьер-лига (АПЛ) не будет возвращать деньги компании Sky Sports, транслирующей игры на территории Великобритании.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным источника, Sky Sports не будет просить у премьер-лиги вернуть 371 миллион фунтов, если матчи не состоятся. При этом лиге придется искать компромисс с иностранными вещателями при худшем сценарии. Возможно, некоторые из них пойдут навстречу лиге.

При этом в Англии на данный момент планируют все же доиграть сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Возможная дата возобновления матчей станет известна позднее.