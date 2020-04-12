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СМИ: Матчи Серии А будут проходить без зрителей до 2021 года

СМИ: Матчи Серии А будут проходить без зрителей до 2021 года
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Пока неизвестно, когда возобновят матчи Серии А.

Власти Италии планируют проведение футбольных матчей с присутствием зрителей только с начала следующего года. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери со ссылкой на свои источники в правительстве Италии.

Проведение футбольных матчей с присутствием зрителей позволят не ранее, чем с января 2021 года. Такие меры связаны с пандемией коронавируса, из-за которой остановили матчи чемпионата Италии (Серия А), а в стране ввели карантин до 3 мая.

Напомним, что возобновление матчей в Серии А отложено на неопределенный срок. Шесть итальянских клубов выступают за досрочное завершение чемпионата, восемь клубов - против. Таблицу итальянского чемпионата возглавляет "Ювентус", который на одно очко опережает ближайшего преследователя - "Лацио".

Ранее сообщалось, что АПЛ несколько изменит правила со следующего сезона.

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Серия А, Футбол, Новости футбола.
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