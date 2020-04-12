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Рюшту Речбер о коронавирусе: Это был один из самых сложных матчей в моей жизни

Рюшту Речбер о коронавирусе: Это был один из самых сложных матчей в моей жизни
15:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Турецкий экс-голкипер Рюшту Речбер рассказал о состоянии своего здоровья.

Рюшту Речбер оказался среди представителей футбольного мира, которых вирус не обошел стороной, но голкипер справился и уже был выписан из больницы.

"Я постепенно прихожу в себя, состояние моего здоровья улучшается с каждым днем. Мое тело несколько ослабло, пришлось пройти очень тяжелое лечение, но я на пути к выздоровлению и могу только благодарить Бога. Теперь мне придется оставаться в карантине дома еще около 15 дней.

У меня была тяжелая пневмония. Это был один из самых сложных матчей в моей жизни, но худшее было позади, и я наконец-то вернулся домой. К счастью, я бросил курить пять лет назад", — приводит слова Речбера TuttoMercatoWeb.

Напомним, что коронавирус выявили у бывшего главного тренера Ливерпуля Кенни Далглиша.

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19, Рюшту Речбер.
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