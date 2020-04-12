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Ндомбеле хочет покинуть Тоттенхэм

Ндомбеле хочет покинуть Тоттенхэм
16:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Танги Ндомбеле недоволен своим положением в лондонском клубе.

Полузащитник Танги Ндомбеле рассматривает возможность ухода из Тоттенхэма, информирует издание L'Equipe.

Француз недоволен своим положением в лондонском клубе и отношением со стороны главного тренера Жозе Моуринью. Хавбеку в частности не понравилось, что его заставили принимать участие в тренировке, которая нарушила правила карантина.

Ндомбеле перешел в Тоттенхэм прошлым летом из Лиона за 60 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 27 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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Ранее сообщалось, что в подписании Ндомбеле также заинтересована Барселона.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Танги Ндомбеле.
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