Ндомбеле хочет покинуть Тоттенхэм

Новости спорта:Танги Ндомбеле недоволен своим положением в лондонском клубе.

Полузащитник Танги Ндомбеле рассматривает возможность ухода из Тоттенхэма, информирует издание L'Equipe.

Француз недоволен своим положением в лондонском клубе и отношением со стороны главного тренера Жозе Моуринью. Хавбеку в частности не понравилось, что его заставили принимать участие в тренировке, которая нарушила правила карантина.

Ндомбеле перешел в Тоттенхэм прошлым летом из Лиона за 60 млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 27 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Ндомбеле также заинтересована Барселона.