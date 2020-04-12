Динамо Брест - Ислочь: онлайн-трансляция матча (Видео)

Новости спорта:В четвертом туре чемпионата Беларуси действующий чемпион страны "Динамо Брест" принимает "Ислочь".

На данный момент ситуация в турнирной таблице не в пользу динамовцев. Брестчане после трех туров имеют в своем активе лишь четыре очка и занимают непривычное для себя десятое место. А вот предстоящий соперник команды из Бреста – "Ислочь" - располагается выше, на шестой позиции. В их активе шесть баллов.

В прошлом туре "Динамо" неожиданно уступило "Славии" - 1:2. Причем в родных стенах. Хотя неожиданным этот результат можно назвать условно. Гости большую часть матча владели инициативой и вели в два мяча. "Брест" отыграл один гол лишь за пять минут до финального свистка, да и то лишь за счет "самострела".

Футболисты "Ислочи" в третьем туре тоже уступили. И тоже в родных стенах – проиграли "Слуцку" 2:3. Из особенностей этой команды нужно отметить то обстоятельство, что в двух последних матчах на выезде "волки" не забивали.

Смотреть видео онлайн-трансляцию матча Динамо Брест - Ислочь:

В промежутке между третьим и четвертым турами динамовцы провели первый полуфинальный поединок Кубка страны против "Шахтера", который возглавляет украинец Вернидуб. Команда Милевского оказалась сильнее – 2:0. На счету Артема – результативная передача, а еще один украинский легионер "Динамо" Нойок отметился забитым мячом. В этом поединке в составе динамовцев дебютировал еще один украинец – Евгений Хачериди.