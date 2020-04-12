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Реднапп: Если Ливерпулю не отдадут чемпионство, то это просто фарс

Реднапп: Если Ливерпулю не отдадут чемпионство, то это просто фарс
19:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Харри Реднапп полагает, что сезон в английских чемпионатах всех уровней необходимо завершить.

Экс-наставник Тоттенхэма и Вест Хэма Харри Реднапп рассказал, как он видит окончание сезона-2019/20 в Англии.

"Иногда мы чересчур нежно относимся к футболистам. Мы говорим: "У них не получается играть так много поединков". Получится, ведь они в форме. Они в любом случае будут хотеть играть, а не тренироваться.

Я хочу, чтобы сезон доиграли. Если Ливерпулю не отдадут чемпионство, то это просто фарс и не важно, за кого вы болеете. Они были великолепны", - приводит его слова Sky Sports. 

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Напомним, что на момент остановки АПЛ Ливерпуль лидировал, имея преимущество в 25 пунктов.

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Футбол, АПЛ, Харри Реднапп, Новости футбола, Коронавирус.
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