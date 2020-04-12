Известный футболист победил рак

Новости спорта:Джанлука Виалли сообщил, что завершил 17-месячный курс химиотерапии.

Бывший нападающий сборной Италии, туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от рака поджелудочной железы.

"Я в порядке. В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй — девять. Это было тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я.

Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить своё здоровье — значит снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. Мне очень повезло по сравнению со многими другими", — цитирует Виалли Daily Mail.

Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С "Челси" он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей Кубков. В составе "Ювентуса" итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов