Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине

Новости спорта:Динамовцы тренируются дома и на базе, ежедневно она отчитываются о своем состоянии здоровья.

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал о тренировках в условиях карантина. Уругваец признался клубному сайту, что несколько раз в неделю приезжает на клубную базу, где выполняет беговые упражнения и занимается с мячом.

"Тренируюсь каждый день за исключением воскресенья. Это наш выходной, чтобы организм отдыхал от физических нагрузок, таким образом получается привычный недельный цикл. Также 3-4 раза в неделю езжу на базу, где тренируюсь под наблюдением нашего тренера по физподготовке. Там я в основном делаю работу с мячом и беговую работу.

Дома я придерживаюсь той программы, которую нам присылают из клуба, также добавляю некоторые свои упражнения. Каждый день я на связи с тренером по физической подготовке.

Медицинский персонал имеет полную информацию о нашем состоянии. Каждый день мы обязаны отправлять данные о температуре тела и докладывать о самочувствии. О любых проблемах со здоровьем мы должны немедленно сообщать нашим докторам", - рассказал де Пена.

Напомним, чемпионат Украины временно приостановили из-за пандемии коронавируса. "Динамо" пошло на вынужденную паузу на третьем месте в турнирной таблице.

Руководство УПЛ планирует доиграть этот чемпионат и не рассматривает вариант его досрочного завершения. УЕФА предоставил время до 3 августа для завершения сезона в национальных чемпионатах.