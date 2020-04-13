Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Сидорчук назвал главную проблему Динамо

Сидорчук назвал главную проблему Динамо
08:37 Сегодня Телеграф ТК Футбол Фото: Instagram

Новости спорта:Футболист Динамо Сергей Сидорчук рассказал, почему не удалось навязать борьбу Шахтеру в УПЛ

28-летний полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о переломном моменте сезона для киевской команды.

"Перед началом сезона думал, что мы выиграем чемпионат. У конкурента поменялись тренеры, у "Зари" и "Шахтера". Это всегда сложный период. Плюс у нас уже был костяк команды. Думал, что это будет наш сезон.

Нас подкосило непопадание в Лигу чемпионов. Это только начало чемпионата, а потом пошла череда неудачных игр. Все шло одно за другим, и мы выпали из гонки", — рассказал Сидорчук.

Малиновский оценил вероятность своего перехода в Фиорентину

В текущем сезоне Сидорчук провел за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Сергей Сидорчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
02 Динамо Брест - Ислочь: онлайн-трансляция матча (Видео)
03 В России считают, что Гассиев "переедет" Усика в реванше
04 Киевское "Динамо" досрочно выходит из карантина
05 Известный футболист победил рак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь