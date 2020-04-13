Сидорчук назвал главную проблему Динамо

Новости спорта:Футболист Динамо Сергей Сидорчук рассказал, почему не удалось навязать борьбу Шахтеру в УПЛ

28-летний полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о переломном моменте сезона для киевской команды.

"Перед началом сезона думал, что мы выиграем чемпионат. У конкурента поменялись тренеры, у "Зари" и "Шахтера". Это всегда сложный период. Плюс у нас уже был костяк команды. Думал, что это будет наш сезон.

Нас подкосило непопадание в Лигу чемпионов. Это только начало чемпионата, а потом пошла череда неудачных игр. Все шло одно за другим, и мы выпали из гонки", — рассказал Сидорчук.

В текущем сезоне Сидорчук провел за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.