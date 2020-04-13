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Срна: Ярмоленко готов оплатить мой ужин в ресторане

Срна: Ярмоленко готов оплатить мой ужин в ресторане
08:54 Сегодня Телеграф ТК Футбол Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:

Член тренерского штаба "Шахтера" Дарио Срна рассказал о своем пари с 30-летним экс-вингером киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко. Спор заключался в том, кто станет чемпионом Украины в нынешнем сезоне — "Шахтер" или "Динамо".

"Несколько дней назад мы с ним общались, он сказал, что готов оплатить ужин, но я хочу подождать, когда у нас будут золотые медали.

Также нужно, чтобы в Украине прошел коронавирус, чемпионат возобновился, и люди получали удовольствие от футбола", — отметил Срна.

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После 23-х сыгранных туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 59 очков. "Динамо" с 46-ю очками в активе расположилось на третьем месте.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Дарио Срна, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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