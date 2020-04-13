Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Погба рассказал о причинах ухода из Манчестер Юнайтед

Погба рассказал о причинах ухода из Манчестер Юнайтед
09:02 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Француз покинул манкунианский коллектив в 2012 году.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба рассказал, почему он перешел из стана "красных дьяволов" в Ювентус в 2012 году.

"Мой брат - большой фанат Юнайтед. Он очень злился, когда я не играл. Брат говорил мне: "Уходи отсюда. У тебя есть все способности, чтобы играть за эту команду, но раз они не хотят тебя, тогда уходи". Мама тоже говорила: "Ты уйдешь в другой клуб, но обязательно потом вернешься. А я отвечал ей: "Посмотрим".

Я был очень счастлив вернуться в МЮ. В 2012-м я оставил дело незаконченным и отправился искать новые возможности. Но когда я вернулся, то был уже сформировавшимся игроком, а не юниором", - цитирует француза официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Малиновский оценил вероятность своего перехода в Фиорентину

Напомним, что Погба провел в Ювентусе четыре сезона, после чего в 2016 году вернулся в манкунианский клуб. В текущем сезоне хавбек сыграл за МЮ семь матчей, в которых отдал два голевых паса. Большой отрезок времени он пропустил из-за травмы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
02 Динамо Брест - Ислочь: онлайн-трансляция матча (Видео)
03 В России считают, что Гассиев "переедет" Усика в реванше
04 Киевское "Динамо" досрочно выходит из карантина
05 Известный футболист победил рак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь