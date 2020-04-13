Погба рассказал о причинах ухода из Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Француз покинул манкунианский коллектив в 2012 году.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба рассказал, почему он перешел из стана "красных дьяволов" в Ювентус в 2012 году.

"Мой брат - большой фанат Юнайтед. Он очень злился, когда я не играл. Брат говорил мне: "Уходи отсюда. У тебя есть все способности, чтобы играть за эту команду, но раз они не хотят тебя, тогда уходи". Мама тоже говорила: "Ты уйдешь в другой клуб, но обязательно потом вернешься. А я отвечал ей: "Посмотрим".

Я был очень счастлив вернуться в МЮ. В 2012-м я оставил дело незаконченным и отправился искать новые возможности. Но когда я вернулся, то был уже сформировавшимся игроком, а не юниором", - цитирует француза официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Погба провел в Ювентусе четыре сезона, после чего в 2016 году вернулся в манкунианский клуб. В текущем сезоне хавбек сыграл за МЮ семь матчей, в которых отдал два голевых паса. Большой отрезок времени он пропустил из-за травмы.