"Моя страсть - кулинария": Анчелотти рассказал, как проводит карантин

Новости спорта:Итальянский специалист меньше времени уделяет футболу.

Главный тренер английского Эветона Карло Анчелотти в интервью официальному сайту "ирисок" рассказал, как проводит карантин.

"Если удается погулять, то стараюсь выйти с велосипедом и найти красивую местность. Нравится проводит время на пляжах, там красиво и можно держать дистанцию.

Моя страсть - кулинария. Я много времени провожу у плиты в течении всего дня. Могу приготовить пасту болоньезе, пасту с грибами или пасту карбонара. Это мое любимое блюдо.

По вечерам смотрю сериалы. Нравится Бумажный дом на Netflix, Рэй Донован на Apple TV. Есть еще хорошие вещи - Когда они нас увидят и Неортодоксальная", - признался Анчелотти.