Футболисты Арсенала отказались от понижения зарплат

Новости спорта:Футболисты отклонили программу, разработанную клубом на период пандемии коронавируса.

Футболисты Арсенала не поддержали антикризисную программу клуба, которую хотят ввести из-за паузы в чемпионате Англии. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, руководство "канониров" предлагало игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на год, если если по итогам сезона команда не квалифицируется в Лигу чемпионов. В случае попадания в Лигу Европы их оклады уменьшились бы на 7,5%.

При этом все футболисты могли бы сохранить свои доходы, если бы финишировали в зоне Лиги чемпионов. Игроки отказались от этой идеи, заявив, что они и так много потеряют из-за непопадания в Лигу чемпионов - их зарплаты сильно зависят от бонусов.

Напомним, что после 28 матчей Арсенал занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от "спасительной" четвертой позиции, позволяющей выступать в ЛЧ, составляет восемь очков.

Ранее сообщалось, что Арсенал поддержал идею доиграть сезон в чемпионате Англии.