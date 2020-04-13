Суркис ответил на критику с уст Гримма

Новости спорта:Президент Динамо - о грядущих выборах президента УПЛ.

Президент Динамо Игорь Суркис поделился мнением о предстоящих выборах президента украинской Премьер-лиги.

Также Суркис положительно отозвался о предыдущем руководителе УПЛ Томасе Гримме, который не будет переизбираться на второй срок.

"Дело в том, что многие считают, что если придет иностранец, то у нас многое изменится и все сразу станет прекрасным. Наш футбол нужно знать изнутри. Надо понимать, что происходит в нашем футболе. Нужно, прежде всего, понимать, что наш футбол не работает так, как западный футбол, где каждый матч приносит клубам определенные дивиденды, доходы. От продажи атрибутики, билетов. Вы же прекрасно понимаете, что наш футбол дотационный".

"Но Томас Гримм – из тех людей, кто реально хотел что-то сделать. Пытался, неоднократно встречался со мной. Я ему пытался объяснить специфику нашего футбола. Ему не удалось объединить все клубы – это самое главное. Чтобы все клубы работали в одном направлении – на украинский футбол. За два года ему не удалось собрать хозяев клубов ни на одно совещание. Виталию Данилову, например, удавалось и это, все-таки, важный момент. Потому что те люди, которые непосредственно тратят деньги, они могут принять какое-то решение в тот момент, когда их собирают".

"Я считаю, что если будет человек с интересными идеями и мыслями, то я, например, на такое совещание приду. И думаю, что другие президенты с удовольствием придут на такое совещание, чтобы наш футбол стал более интересным и приносил какую-то прибыль".

"Я могу набрать Рината Леонидовича Ахметова сейчас точно так же, как он может набрать меня. И мы за 5 минут обо всем договоримся, что мы демонстрировали не один раз. Но мы только не сможем договориться, как сыграют наши команды. Поэтому, если будут хорошие идеи, то мы очень быстро договоримся".

"Я желаю новому президенту, чтобы он, прежде всего, вышел с новой и интересной программой, а также постарался объединить всех нас в одно целое, чтобы мы работали на украинский футбол".

"Александра Шевченко никогда не видел и не общался. Во всяком случае, не помню. Знаю, что безумно любит футбол, что независимый и что-то хочет сделать для украинского футбола. Что касается Михаила Метревели, то знаю его не только по передачам, которые он ведет по воскресеньям, но и лично знаком, общались с ним. Он разбирается в футболе".

"Говорить о том, что я кого-то поддержу, я бы не стал. Прежде всего, хочется посмотреть программу. Опять-таки, если этот человек каким-то образом будет связан с одним или другим клубом, то у него ничего не получится. В таком случае, он идет на войну, на конфронтацию. А я бы хотел, чтобы пришел независимый человек и работал на благо украинского футбола. Не имеет значения, какая команда. Чтобы честно работал и для всех правила были одинаковыми. Будет ли Динамо выдвигать своего кандидата? У нас нет такой кандидатуры, мы не будем никого выдвигать".

Выборы нового президента Премьер-лиги состоятся 27 апреля. До выборов руководить деятельностью УПЛ будет Дирекция Лиги во главе с Евгением Диким.

Предыдущий президент УПЛ Томас Гримм возглавлял организацию в течение двух лет.