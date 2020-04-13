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Легионер Львова похудел на 13 килограмм за три месяца: диета Жонатана

Легионер Львова похудел на 13 килограмм за три месяца: диета Жонатана
11:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ПФК Львов

Новости спорта:Футболист начал вести здоровый образ жизни.

Полузащитник Львова Жонатан в эфире программы Великий Футбол признался, что похудел на 13 килограмм за три месяца.

"У меня сейчас вес даже меньше, чем требует клуб и врачи – 85 кг. В январе было на 13 кг больше. Главное – тренировки и питание. Но самое главное – много-много тренировок.

Общаюсь с разными людьми, поддерживаю их во время карантина. Знаете, мне удается подобрать правильные слова. Мы не знаем украинского языка. Например, даже не догадывались, что нельзя выходить на улицу без маски, что есть штрафы, что нужно носить с собой документы.

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Хорошо, что есть клубный переводчик, который нам обо всем этом рассказал", - рассказал Жонатан.

Напомним, Жонатан перебрался во Львов из бразильского Новоризонтину в 2018 году. В текущем сезоне на его счету три матча за львовский клуб.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ПФК Львов, Жонатан.
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