"Я не мешок картошки": Ракитич пролил свет на свое будущее

Новости спорта:Хорват отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич высказался относительно своего будущего в каталонской команде.

"Я не мешок картошки, с которым можно делать все, что угодно. Сам решу, где играть. Самое главное: хочу быть в месте, где меня любят, уважают и где хорошо моей семье хорошо. Если здесь - прекрасно, если нет, то буду играть там, где захочу", - приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

Напомним, что в услугах 32-летнего хорвата заинтересован туринский Ювентус.

В текущем сезоне Ракитич провел 31 матч во всех турнирах, отдав три результативных передачи. Контракт футболиста с испанским клубом истекает в июле 2021 года.