Голкипер Аякса заявил о готовности вернуться в Барселону

Новости спорта:Кипер готов к возвращению в Испанию.

Вратарь амстердамского Аякса Андре Онана заявил, что готов вернуться в Барселону, если в его услугах заинтересуются.

"У меня отличные отношения и с президентом и тренерами Барселоны. Пока сложно прогнозировать будущее.

Барселона - мой дом. Если потребуется вернуться, с радостью это сделаю. Сейчас я вратарь Аякса и посмотрим, что произойдет в конце сезона.

Всеми вопросами занимаются мои агенты. Меня интересует только то, что происходит на футбольном поле", - цитирует слова Онана Goal.com со ссылкой на Canal + Afrique.

Напомним, Онана является воспитанником Барселоны. В системе клуба он перебывал с 2010 по 2015 год. В текущем сезоне Андре Онана провел 24 матча во всех турнирах за Аякс.