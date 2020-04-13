Легионер Карпат: Такое чувство, что в Украине состарился на несколько лет

Новости спорта:Футболист поделился впечатлениями об игре в Украине.

Бывший нападающий Карпат Кевин Мендес в интервью Balonlatino рассказал про свой период карьеры в Украине.

"Когда играл в Швейцарии с латиноамериканцами, мы часто собирались и вместе отдыхали. В Украине тоже много было игроков из Южной Америки. Но там все было реже.

Украинцы - вообще закрытый народ. С некоторыми одноклубниками не обмолвились и словом за весь период моего выступления.

Каково жить в Украине? Такое чувство, что состарился на несколько лет. У них очень сложный менталитет".

Также Мендес рассказал, что в Украине общался с вингером Динамо Карлосом де Пеной.

"Мы с ним виделись пару раз. Я был единственным уругвайцем в Карпатах. Де Пена говорил, что прижился в Динамо и показывает великолепный футбол", - признался футболист.