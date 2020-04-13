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"Неймар спланировал все": защитник ПСЖ - о троллинге Холанда

"Неймар спланировал все": защитник ПСЖ - о троллинге Холанда
13:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

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Защитник ПСЖ Маркиньос прокомментировал провокацию Неймара в адрес форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

"Неймар предупреждал, что собирается спровоцировать Холанда. Он заранее это планировал. Боруссия выиграла первый матч, а потом в тоннеле их игроки кричали и высмеивали нас.

Неймар любит отвечать на подобные действия. Он не боится и всегда реагирует на провокации. Он забил гол в ответном матче, после чего я спросил его, придумал ли он что-то еще. Тогда он попросил подождать концовку встречи" - заявил Маркиньос в эфире YouTube-канала Desimpedidos.

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Напомним, что после финального свистка игроки парижского клуба коллективно спародировали манеру Холланда отмечать забитые голы, вместе показав жестами, что медитируют.

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Неймар, Футбол, Маркиньос, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
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