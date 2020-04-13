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Шахтер разрабатывает план выхода из карантина

Шахтер разрабатывает план выхода из карантина
13:20 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Дарио Срна рассказал о планах Горняков по возобновлению тренировок

Ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру Дарио Срна рассказал о планах Горняков по возобновлению тренировок. По его словам, в клубе уже разрабатывают варианты практических занятий на поле.

"В ближайшее время Шахтер готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле. У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит, всего одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат. Мне кажется, это всем пойдет на пользу, и они снова будут чувствовать себя футболистами, поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле", — заявил Срна.

"У нас изначально было несколько вариантов, как работать, мы их обсуждали с главным тренером и генеральным директором. Это лучшее решение в законных рамках. Сегодня введен карантин и мы должны быть примером для всех остальных и придерживаться закона. Нам нужно это уважать и, исходя из этого, мы создали такую программу. Чтобы вернуть в кондиции игроков Шахтера, нужно две-три недели. У нас будут еще одни сборы".

Ранее журналист Игорь Цыганык заявил, что киевское Динамо досрочно выходит из карантина и уже сегодня возобновляет тренировки.

Напомним, что все футбольные соревнования в Украине были приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Руководство УПЛ сообщало о вероятном возобновлении сезона в середине мая.

 

 

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