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Киевское "Динамо" досрочно выходит из карантина

Киевское "Динамо" досрочно выходит из карантина
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Футболисты киевского "Динамо" досрочно выйдут из карантина.

Еще на прошлой неделе столичный клуб объявил о продлении карантина до 24 апреля.

Футболисты "Динамо" досрочно выйдут из карантина и уже с завтрашнего дня (13 апреля) вернутся к тренировкам. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик на своей странице в Twitter.

Киевляне будут заниматься в группах под руководством тренеров, физиотерапевтов и врачей на базе в Конча-Заспе и стадионе "Динамо".

Примечательно, что на прошлой неделе столичный клуб объявил о продлении карантина до 24 апреля, именно до этого дня рассчитан срок чрезвычайной ситуации в Украине.

Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине

Напомним, чемпионат Украины временно приостановили из-за пандемии коронавируса. "Динамо" пошло на вынужденную паузу на третьем месте в турнирной таблице.

Руководство УПЛ планирует доиграть этот чемпионат и не рассматривает вариант его досрочного завершения. УЕФА предоставил время до 3 августа для завершения сезона в национальных чемпионатах.

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ФК Динамо К, Тренировка, Карантин, Новости футбола, Коронавирус, Киевское Динамо.
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