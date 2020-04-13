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"Люблю этого зверя": Лукаку рассыпался в комплиментах Лаутаро Мартинесу

"Люблю этого зверя": Лукаку рассыпался в комплиментах Лаутаро Мартинесу
14:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бельгиец в хороших отношениях со звездным одноклубником одноклубником

Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку в Instagram-трансляции охарактеризовал своего одноклубника и партнера по атаке Лаутаро Мартинеса.

"Этот паренек действительно зверь. Он не стоит на месте, совершенствуется. Люблю этого зверя", - сказал Лукаку.

Также бельгиец сравнил Серию А с АПЛ, где выступал за Манчестер Юнайтед и Эвертон.

"Серия А - классный турнир. С АПЛ сравнить можно, но преимущество Италии в том, что здесь много времени уделяют тактике.

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Обе эти лиги на самом деле хороши. Я люблю и Италию, и Англию. Эти страны были очень приветливы ко мне", - признался футболист.

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Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
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