"Это не проблема": Малиновский отреагировал на перенос Евро-2020

Новости спорта:Игрок не отчаивается из-за сложившейся ситуации.

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал перенос Евро-2020 на 2021 год. По его словам, для игроков это возможность поработать над ошибками и улучшить свои сильные стороны.

"Перенос Евро – не проблема. Главное, чтобы все в голове были готовы, потому что все идет от головы. Думаю, за этот год мы можем прибавить в каких-то моментах, подтянуть свои слабые стороны, а сильные – улучшить», — заявил Малиновский.

"Честно сказать, когда мы выходили на все матчи, я не чувствовал мандража ни у одного футболиста. Не важно, против кого мы играли, у нас была установка. Настолько был такой менталитет, что каждый верил в себя. Не было сомнений".

Напомним, Украина квалифицировалась на европейское первенство, заняв первое место в группе отбора с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой.

Новые даты проведения Евро-2020 — 11 июня — 11 июля 2021.