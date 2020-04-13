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Как в Англии завершат сезон?

Как в Англии завершат сезон?
15:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Концовку сезона в Англии могут уместить в пять недель.

Английские клубы будут вынуждены доигрывать оставшиеся матчи нынешнего сезона в сжатые сроки, когда завершится пауза, объявленная в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, возможен вариант, при котором 92 встречи английской Премьер-лиги пройдут летом в течение пяти недель. При таком развитии событий каждая команда сыграет не менее двух матчей в неделю.

При этом клубы не горят желанием проводить встречи на нейтральной территории и хотят играть на своих стадионах, даже если на трибуны не будут допущены болельщики.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все футбольные турниры. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Таджикистане и Никарагуа, а шведские клубы проводят товарищеские встречи.

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Англия, АПЛ, Карантин, Новости футбола.
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