Михайленко рассказал о работе итальянца в штабе Днепра-1

Новости спорта:Коуча устраивает работа иностранного специалиста.

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко признался, что ему нравится работа итальянского специалиста Луиджи Ночентини в тренерском штабе клуба.

"Он обладает отличными знаниями. Не думаю, что в Украине много специалистов, которые столько знают. Он работал с Сарри. В Италии есть понятие "сарризм" – футбол, в который они играли. Его футбол отличался качественной игрой в обороне.

Нам интересно были найти специалиста, который будет нам помогать. Очень рады, что так получилось. Он приехал в конце сборов. Защитникам все нравится, многие вещи они слышали впервые", - сказал Михайленко в интервью YouTube каналу Спорт Днепропетровской области.

Напомним, Ночентини ранее входил в тренерский штаб Наполи, а ныне является помощником Дмитрия Михайленко по тактическому направлению.