Шевченко: Накануне таких матчей, как с Россией, важно отвлечь внимание от ажиотажа

Новости спорта:Он перебрался в стан россонери в 1999 году.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, ранее выступавший в составе Милана, рассказал о первых контактах со скаутами россонери. По его словам, это произошло в день игры с Россией в 1998 году.

"Накануне таких матчей, как с Россией, важно отвлечь свое внимание от того ажиотажа, который создается в СМИ. Вне всяких сомнений, это было принципиальное соперничество, все ребята понимали значимость игры, но я ее рассматривал в первую очередь, как поединок против сильного соперника, в составе которого выступало немало хороших исполнителей. В домашнем матче мы великолепно провели первый тайм, затем где-то отдали инициативу, но, по большому счету, одержали уверенную победу (3:2). Перед поединком с россиянами Йожеф Сабо немного изменил систему нашей игры — впереди действовал Сергей Скаченко, а мы с Сергеем Ребровым играли больше из глубины", — заявил Шевченко.

"Матч в Киеве был для меня памятным еще и по другой причине. Тогда я впервые контактировал с представителями Милана. На игру приехал спортивный директор итальянского клуба — Арьедо Браида. На следующий день мы встретились. Я уже знал об интересе россонери, но это был первый разговор с одним из руководителей этого клуба".

Шевченко выступал за Милан в период с 1999 по 2006 год, после чего вернулся в стан россонери из Челси в 2008 году и играл до 2009 года. Вместе с итальянским клубом украинец выиграл Лигу чемпионов, а также получил Золотой мяч в 2004 году.

Украина обыграла Россию в Киеве в отборе на Евро-2000 со счетом 3:2. За сине-желтых забивали Сергей Попов, Сергей Ребров и Сергей Скаченко. На выезде была зафиксирована ничья — 1:1.