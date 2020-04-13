Суркис: Единый телевизионный пул должен быть независимым

Новости спорта:Президент киевского Динамо рассказал о создании единого телевизионного пула.

Права на трансляции чемпионата должны принадлежать телеканалу, который удален от президентов "Шахтера" и "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о создании единого телепула УПЛ, сообщает официальный сайт клуба.

"Единый телевизионный пул? Это должен быть канал, который не зависит ни от Ахметова, ни от Суркиса. Это мое мнение, и оно пока не изменится. Если на футбол будет работать независимая структура, то мы легко договоримся.

Но через колено ломать, как пытался сделать Гримм, не получится. Я думаю, что в ближайшее время создать единый телевизионный пул не получится", - сказал Суркис.

Летом прошлого года клубы УПЛ не проголосовали за единый телепул. Отметим, что в конце июля телеканалы "Футбол" получили эксклюзивные права на трансляцию всех матчей УПЛ в течение следующих трех сезонов.

Напомним, что в нынешнем сезоне телеканалы "Футбол" транслируют домашние матчи "Шахтера", "Александрии", "Колоса", "Мариуполя", ПФК "Львов", "Ворсклы" и "Олимпика". Медиахолдинг "1+1" - "Динамо", "Зари", "Десны", СК "Днепр-1" и "Карпат".