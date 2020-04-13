Скрипник: Интересно было сравнить Гвардиолу в общении и в книгах

Новости спорта:Наставник "Зари" - о личном общении с Пепом Гвардиолой.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник вспомнил свой опыт личного общения с нынешним тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой:

"Есть книги о Гвардиоле, которые отражают его философию. Например, испанского автора Марти Перарнау и одного из немецких писателей. Был период, когда Пеп на протяжении трёх лет возглавлял "Баварию". Когда я тренировал "Вердер", мы с ним познакомились.

Интересно было сравнить Гвардиолу в общении и почитать, что пишут о нём в книгах. Пеп - большой фанат футбола. Идеи, которые он воплощал в жизнь на футбольном поле, стали для нас в Германии настоящим лучиком света.

Я знаю Гвардиолу, мы общались и пересекались, а прочитав книгу о нём, сошлись все пазлы. Снова возвратился в то время, окунулся в воспоминания. Для себя почерпнул, как он готовится к играм, просматривает матчи, у него есть специальные люди, отвечающие за материал, который ему нужен.

Это наглядно показывает работу тренера и ещё раз подчёркивает, что он не друзей набирает в свою команду, а настоящих специалистов. Этот профессионализм просматривается у Гвардиолы во всём".

Ранее Скрипник заявил, что нынешний сезон в УПЛ нужно доиграть.