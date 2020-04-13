Игрок Барселоны: Я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно

Новости спорта:Хорватский футболист остро высказался относительно попыток «Барселоны» продать его в другой клуб.

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич высказался на тему своего будущего, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Я понимаю ситуацию, но я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно. Вы всегда можете поговорить со мной, но самое главное: я хочу быть в месте, где меня любят и уважают. Где мне и моей семье хорошо. Если это здесь - я в восторге, если нет, сам решу, где продолжу карьеру", - заявил Иван Ракитич.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что "Барселона" готова продать Ракитича и к игроку проявляют интерес туринский "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Но семья игрока заинтересована в том, чтобы остаться в Испании, по этой причине хорват видит для себя приоритетным вариантом мадридский "Атлетико".