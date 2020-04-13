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Криштиану Роналду использовал дочь вместо гантели (Видео)

Криштиану Роналду использовал дочь вместо гантели (Видео)
18:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роналду использовал дочь вместо гантели во время тренировки.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провёл тренировку дома в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Во время занятия футболисту стали мешать дети, поэтому он поднял дочь и использовал её вместо гантели.

"Дети, дайте папе сделать свою работу", — написал Роналду в своём "инстаграме".

В настоящее время Роналду находится в карантине на своей вилле на острове Мадейра. Чемпионат Италии бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.

 
 
 
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Kids, let the Dad do his work #stayhome #stayactive

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)

Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 22 матча в Серии А и забил 21 гол (семь — с пенальти).

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Новости спорта.
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