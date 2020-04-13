Украина сыграет с Польшей в FIFA 20

Новости спорта:Польскую команду представят Рыбус и Клих.

Полузащитники сборной Украины Александр Зинченко и Евгений Коноплянка сыграют против команды Польши в футбольном симуляторе FIFA 20.

Соперниками представителей Украины будут полузащитники сборной Польши — Матеуш Клих и Мацей Рыбус. Онлайн-противостояние национальных команд состоится во вторник, 14 апреля.

Начало поединка в 20:00 по киевскому времени. Трансляцию матча Украина — Польша можно будет посмотреть на официальном Youtube-канале УАФ.

Напомним, что в марте Зинченко дважды разгромил защитника Бенжамена Менди (6:1, 5:1) в FIFA 20 в рамках противостоянии Украина — Франция.

Также Зинченко уступил в полуфинале международного турнира по FIFA 20. Александр проиграл португальскому нападающему Вулверхэмптона Диогу Жоте (2:4).