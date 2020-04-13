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Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим

Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
19:19 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший гендиректор "Милана" - о своих главных трансферных промахах.

Бывший генеральный директор "Милана" Адриано Галлиани рассказал о своих главных неудачах на трансферном рынке:

"У "Милана" были финансовые проблемы во время нашего прибытия в клуб, но у команды уже имелась хорошая основа. Мы сразу подписали Гуллита и Ван Бастена, а в следующем году Райкаарда.

У нас была отличная защита и мы добавили в команду больше чемпионов. Кака всегда оставался в моем сердце. Шевченко был великим, но то же самое касается Роналдиньо, Веа, Бобана, Савичевича... Есть много людей, к которым я все еще испытываю симпатию.

Тевес должен был приехать, но так и не появился. Мы заключили сделку с Роберто Баджо за пять лет до его приезда в "Милан". Также пытались подписать Дель Пьеро, прежде чем он ушел в "Ювентус", и он один из двух игроков, о которых я очень сожалею, что не подписал.

"Падова" предложила его, но хотела получить за его трансфер 5 миллиардов лир. Это очень большая сумма за такого молодого парня, ведь мы не были в нем уверены.

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То же самое касается Криштиану Роналду: ему было 16 лет, и "Спортинг" попросил у нас что-то около 16 или 17 миллиардов лир. Мы долго обхаживали Тотти, но он никогда не хотел покидать "Рому".

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Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Милан, Серия А, Адриано Галлиани, Новости футбола.
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