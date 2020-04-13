Кобин сделал прогноз на завершение сезона

Новости спорта:Главный тренер клуба из Ужгорода предлагает думать о следующем сезоне и о том, как сохранить клубы.

Главный тренер клуба первой лиги "Минай" Василий Кобин поделился мнением о возобновлении чемпионата, сообщает сайт клуба.

"Думаю, если карантин закончится 24 апреля или, скорее всего, где-то в мае, тогда сезон закончим в июне и это оптимальный вариант. А если карантин продлится до лета, где-то до середины июня, то не вижу смысла доигрывать чемпионат.

Как его продлить? Играть каждые 2-3 дня? В первой лиге большие расстояния и непонятно, как будут ездить поезда, автобусы, то как мы будем везде успевать? Локация в первой лиге очень велика, и это создаст кучу проблем в таких условиях.

Все понимают, какие бюджеты у команд первой лиги. В конце концов, после карантина во многих клубов он изменится, а у некоторых его вообще не будет. Впереди возможно финансовый кризис, и футбола, как и клубов, станет меньше.

А в июле же запланирован уже новый сезон, то не исключаю, что все усилия направлены на него", - сказал Кобин.

Напомним, руководство УПЛ хочет во что бы то ни стало доиграть этот сезон. Предварительный план - возобновить чемпионат в июне.

"Минай" идет на третьем месте первой лиги, уступая лидеру "Руху" два очка. Также закарпатская команда вышла в полуфинал Кубка Украины, где сыграет с "Динамо".