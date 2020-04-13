Голкипер Динамо: Я не опускаю руки, а продолжаю работать

Новости спорта:Вратарь Динамо надеется на вызов в сборную Украины.

Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал о своих шансах попасть в заявку сборной Украины на чемпионат Европы. Также вратарь отметил, что хотел бы играть в чемпионате Италии или Германии.

"Не считаю, что это фантастика, тем более что турнир перенесли на год. Я надеялся на вызов в национальную команду и сейчас, на ближайшие поединки, но этого не произошло. Значит, на данный момент тренерский штаб не считает, что я готов для этого".

"Но я не опускаю руки, а продолжаю работать. У меня есть мечта сыграть за сборную Украины еще с детства, ведь это гордость для каждого футболиста", — сказал Бущан.

— В каком топ-клубе ты хотел бы играть?

"Я и так играю в одном из топ-клубов Европы. Возможно, хотелось бы попробовать себя в Италии или Германии. Англия вообще не обсуждается".

Бущан в текущем сезоне провел 21 матч за Динамо во всех турнирах, пропустив 16 голов.

Динамо идет на третьем месте Favbet Лиги, уступая Заре по результатам личных встреч. В середине марта УАФ объявила о бессрочной остановке футбольных соревнований в Украине в связи с пандемией коронавируса.