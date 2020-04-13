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Футболисты "Арсенала" отказались от сокращения зарплат

Футболисты "Арсенала" отказались от сокращения зарплат
21:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Лондонский "Арсенал" предложил игрокам план по сокращению зарплат в связи с пандемий COVID-19.

Футболисты ответили отказом, сообщает британское издание Daily Mirror.

Руководство клуба предложило игрокам отказаться от 12,5% зарплаты на ближайший год, если команда не попадет в еврокубки. В случае попадания в Лигу чемпионов сокращение составило бы 7,5%, понижение не планировалось при квалификации в Лигу чемпионов. Если сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) не будет доигран или клуб не получит все призовые, то тогда "Арсенал" собирался найти дополнительное решение.

План был передан защитнику Эктору Бельерину, который является представителем команды в Ассоциации профессиональных футболистов. Игроки ответили твердым отказом. Они считают, что и так много потеряют в случае непопадания в еврокубки - их контракты сильно зависят от бонусов.

Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?

В Великобритании количество зараженных составляет уже 85 208 человек - шестой показатель среди всех стран мира. Количество летальных исходов - 10 612.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Чемпионат Англии, Covid-19.
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