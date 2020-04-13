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Сборная Португалии отдала крупную сумму любителям футбола

Сборная Португалии отдала крупную сумму любителям футбола
22:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В специальный фонд была направлена половина премиальных за выход на Евро-2020.

Футболисты и тренерский штаб сборной Португалии, а также сотрудники местной федерации футбола решили помочь любительскому спорту в стране.

В специальный фонд, созданный для поддержки любительского футбола, будет направлена половина премиальных за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020. В общей сложности 4,7 миллиона евро будут распределены среди любительских ассоциаций и непрофессиональных футбольных клубов.

Также сборная Португалии продолжит оказывать помощь португальцам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

В финальной части Евро-2020 Португалия сыграет в группе F. Действующие победители чемпионата Европы встретятся с Францией и Германией. Еще один соперник определится в плей-офф Лиги наций.

Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?

Ранее УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Сборная Португалии, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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