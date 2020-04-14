Бущан рассказал о целях Динамо после карантина

Новости спорта:Голкипер также поведал, как у команды проходят тренировки.

Украинский вратарь Динамо Георгий Бущан поделился подробностями о том, как киевский клуб проводит тренировки в условиях карантина.

"Как и все футболисты я сейчас тренируюсь дома, – сказал Бущан во время общения с болельщиками. – Появилось немного больше свободного времени, поэтому, несмотря на интенсивные индивидуальные тренировки, хватает времени на то, чтобы выспаться, и удается больше пообщаться с родными и друзьями с помощью мессенджеров".

"Обычно день начинается с того, что мы передаем нашим врачам данные о своем здоровье, температуру и прочее, а потом начинаем работать по индивидуальному плану, который нам выдают каждую неделю".

Затем голкипер поведал, какие цели перед собой ставят "бело-синие" на окончание сезона-2019/20.

"Естественно, эти занятия не идут ни в какое сравнение с нормальными тренировками, но, думаю, к возобновлению чемпионата мы подойдем в хорошей форме, быстро восстановим игровые кондиции и сможем выполнить те задачи, которые стоят перед Динамо в нынешнем сезоне", – приводит его слова официальный сайт Динамо.