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Бущан рассказал о целях Динамо после карантина

Бущан рассказал о целях Динамо после карантина
07:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Голкипер также поведал, как у команды проходят тренировки.

Украинский вратарь Динамо Георгий Бущан поделился подробностями о том, как киевский клуб проводит тренировки в условиях карантина.

"Как и все футболисты я сейчас тренируюсь дома, – сказал Бущан во время общения с болельщиками. – Появилось немного больше свободного времени, поэтому, несмотря на интенсивные индивидуальные тренировки, хватает времени на то, чтобы выспаться, и удается больше пообщаться с родными и друзьями с помощью мессенджеров".

"Обычно день начинается с того, что мы передаем нашим врачам данные о своем здоровье, температуру и прочее, а потом начинаем работать по индивидуальному плану, который нам выдают каждую неделю".

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Затем голкипер поведал, какие цели перед собой ставят "бело-синие" на окончание сезона-2019/20.

"Естественно, эти занятия не идут ни в какое сравнение с нормальными тренировками, но, думаю, к возобновлению чемпионата мы подойдем в хорошей форме, быстро восстановим игровые кондиции и сможем выполнить те задачи, которые стоят перед Динамо в нынешнем сезоне", – приводит его слова официальный сайт Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Георгий Бущан.
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