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Клопп: Новость о заражении Далглиша была шоком

Клопп: Новость о заражении Далглиша была шоком
07:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал новость о диагнозе коронавируса у Кенни Далглиша.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о своем потрясении от новости про экс-тренера "красных" Кенни Далглиша, у которого обнаружили COVID-19.

Немецкий наставник мерсисайдцев поделился подробностями своего разговора с дочерью бывшего тренера.

"Новость о Кенни Далглише стала для меня настоящим шоком. Ребятам отправили сообщения, все были потрясены. Ваши чувства в такой ситуации зависит от того, знаете ли вы зараженного лично или нет. В тот момент мы осознали, что у кого-то из наших есть коронавирус, и это очень потрясло нас.

Заразившийся коронавирусом Кенни Далглиш выписан из больницы

Это было впервые, когда так пострадали наши близкие. Я написал одной из дочерей Далглиша, мы поговорили об этом. Она переживала, но сказала, что все не так плохо. Через два дня мы узнали, что Кенни выписали из больницы. Это отличная новость. Надеюсь, он хорошо себя чувствует. Мы все знаем и любим Кенни", - цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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