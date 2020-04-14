Балотелли заговорил о переходе в Наполи

Новости спорта:Марио признался, что готов сменить клубную прописку ради дочери.

Нападающий итальянской Брешии Марио Балотелли заявил о том, что хочет поиграть в футболке Наполи.

"Я был бы очень счастлив в Наполи. Я бы сделал свою дочь Пию лидером ультрас, поскольку она поддерживает эту команду. Я пою ей "Брешия, Брешия", но она все равно болеет за Наполи. Ей очень нравится стадион Сан-Паоло. Пия была очень счастлива, когда я отвел ее туда.

Выступать на том стадионе очень приятно, хотя, на мой взгляд, самый красивый стадион - это Сан-Сиро в Милане", - приводит слова Марио Football Italia.

Напомним, что Балотелли перешел в Брешию прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне 29-летний форвард забил пять голов в 19 матчах.