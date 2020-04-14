Барселона повесила ценник на Дембеле

Новости спорта:Барселона готова продать Усмана Дембеле за 60 миллионов.

Барселона намерена избавиться от своего нападающего Усмана Дембеле, сообщает Marca.

По информации издания, каталонцы готовы продать француза за 60 миллионов евро. Однако, пока что на игрока никто не претендует, что может быть связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, который переживают сейчас многие клубы.

Отметим, что Дембеле перешел в стан "сине-гранатовых" летом 2017 года из Боруссии Д. Тогда трансфер обошелся Барселоне в 125 миллионов евро.

В данный момент француз восстанавливается после травмы и сможет вернуться на поле не раньше августа.

В текущем сезоне Дембеле сыграл в пяти матчах чемпионата Испании, забив один гол.