Барселона хочет засудить бывшего вице-президента

Новости спорта:Руководство "сине-гранатовых" хочет защитить честь и достоинство клуба.

Руководство Барселоны подаст иск в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо. Об этом сообщает Cadena Cope.

По информации источника, решение связано со словами Русо о том, что в каталонском клубе существует коррупция. Боссы "сине-гранатовых" намерены отстоять честь Барселоны и его сотрудников, доказав, что слова экс-функционера - ложь.

Напомним, что шесть директоров Барселоны, включая Русо, уволились из клуба.

Причиной отставки является скандал, связанный с тем, что Барселона, якобы, потратила 1 миллион евро на поддержку президента каталонцев Жосепа Бартомеу и критику его оппонентов в социальных сетях.