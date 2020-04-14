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Барселона хочет засудить бывшего вице-президента

Барселона хочет засудить бывшего вице-президента
09:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Руководство "сине-гранатовых" хочет защитить честь и достоинство клуба.

Руководство Барселоны подаст иск в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо. Об этом сообщает Cadena Cope.

По информации источника, решение связано со словами Русо о том, что в каталонском клубе существует коррупция. Боссы "сине-гранатовых" намерены отстоять честь Барселоны и его сотрудников, доказав, что слова экс-функционера - ложь.

Напомним, что шесть директоров Барселоны, включая Русо, уволились из клуба.

Барселона сделала заявление после обвинения в коррупции

Причиной отставки является скандал, связанный с тем, что Барселона, якобы, потратила 1 миллион евро на поддержку президента каталонцев Жосепа Бартомеу и критику его оппонентов в социальных сетях.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Эмили Русо.
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