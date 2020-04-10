Барселона сделала заявление после обвинения в коррупции

Новости спорта:Каталонцы ответили уволенному вице-президенту Эмили Русо.

Пресс-служба Барселоны прокомментировала слова бывшего вице-президента клуба Эмили Русо, который обвинил "сине-гранатовых" в коррупции.

"Учитывая необоснованные обвинения, выдвинутые бывшим вице-президентом клуба Русо, Барселона категорически опровергает любые действия, которые можно квалифицировать как коррупцию.

Клуб оставляет за собой право регистрации неправомерных действий. В данный момент компания PriceWaterhouseCoopers подвергает обширному независимому аудиту анализ служб мониторинга социальных сетей", - говорится в сообщении "сине-гранатовых".

Напомним, что шесть директоров Барселоны, включая Русо, уволились из клуба.

Причиной отставки являются недовольство функционеров действиями клуба в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также скандалом, когда Барселона, якобы, потратила 1 миллион евро на поддержку президента каталонцев Жосепа Бартомеу и критику его оппонентов в социальных сетях.