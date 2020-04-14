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"Олимпик убыточен": Гельзин рассказал о будущем донецкого клуба

"Олимпик убыточен": Гельзин рассказал о будущем донецкого клуба
09:51 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта:Президент "Олимпика" - о текущем состоянии клуба

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о назначении Игоря Климовского на пост главного тренера, а также убыточности клуба .

- Будут результаты, будет команда показывать хорошую игру – оставим Климовского. Будут проблемы… Вы же понимаете, каждый руководитель хочет себе никак не хуже, а то и лучше. Мы доверяем Игорю Климовскому. Он поработал с Висенте Гомесом, перенял у него много хороших вещей. У него есть свое видение, он все-таки долго в нашей системе работает, почти с самого момента основания клуба. Возможно, пришло его время показать себя.

- Какими должны быть результаты, чтобы вы оставили Климовского?

- Во-первых, хорошая игра. Будет она – результат всегда придет.

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- Вы говорили, что довольны работой Висенте Гомеса. Тем не менее, в клубе его нет. Прокомментируйте слухи о том, что он ушел из-за трансферной политики, а также потому, что хотел получать зарплату "в белую".

- Земля слухами полнится. Причины совсем другие. Они не связаны с теми вопросами, которые вы назвали. У нас джентльменское соглашение, мы пожали руки и договорились не разглашать настоящие причины его ухода. Они останутся между нами.

- Украинский футбол принято считать убыточным. Убыточен ли "Олимпик"? Если да, то какая у вас мотивация заниматься футболом?

- "Олимпик" убыточен, как и, наверное, любой другой клуб на сегодня в Украине. Потому что мы не можем продать телеправа по ценам, за которые продают европейские клубы. Мы не можем продавать билеты по ценам, за сколько их продают в Европе. На сегодня это убыточный клуб.

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ФК Олимпик, Футбол, Новости футбола, Владислав Гельзин.
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