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Когда состояться матчи национальных сборных

Когда состояться матчи национальных сборных
10:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В ФИФА ожидают, что матчи сборных вызовут ряд трудностей.

Вполне вероятно, что в 2020 году матчи национальных сборных не состоятся.

По словам президента КОНКАКАФ и вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни, организация поединков сборных может вызвать сложности, связанные безопасностью и передвижением.

"Я считаю, что это может вызвать некоторые сложности. И дело даже не только в вопросах здоровья и разной степени подготовленности, но и в пересечении границ.

Думаю, приоритетом должны стать внутренние турниры. Сентябрьское окно для матчей сборных все еще актуально, но я не уверен, что они состоятся, учитывая, как сейчас развиваются события.

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Вместе с тем я уверен, что в марте 2021 года все будет в порядке. Главное – помочь национальным чемпионатам, а потом можно думать о наших мероприятиях", - цитирует Монтильяни AP Sports.

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Сборная Украины, ФИФА, Новости футбола.
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