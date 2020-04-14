Цитаишвили - о переходе в Шахтер: Я сильно уважаю Игоря Суркиса

Новости спорта:Футболист уважает Игоря Суркиса и болельщиков киевского клуба.

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, почему не перейдет в "Шахтер".

– Почему выбрал "Динамо", а не "Шахтер"?

– Потому что я хотел физически набрать. К тому же "Динамо" считалось и всегда считается одним из топовых клубов. Историю киевского клуба можно сравнить с историей любого клуба Европы.

– Мог бы когда-то перейти в "Шахтер"? Через 10 лет?

– Нет, никогда не смогу. Как минимум из-за того, что уважаю людей, которые меня направляли и воспитывали в "Динамо". Я сильно уважаю Игоря Суркиса, как минимум из-за уважения к нему я не смогу этого сделать. Тем более есть еще болельщики и много другого, – сказал Цитаишвили.