Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Гельзин пролил свет на трансферы Олимпика, поддержав Суркиса

Гельзин пролил свет на трансферы Олимпика, поддержав Суркиса
11:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта:Владислав Гельзин прокомментировал трансферы Олимпика.

Президент Олимпика Владислав Гельзин высказался о том, почему в клубе каждое трансферное окно происходят заметные изменения.

"Приходит новый тренер и начинается "новая метла", знаете ли. Если я доверяю тренеру, то доверяю и его выбору, когда он говорит, что ему этот футболист нужен, а тот не нужен. Или иначе зачем тогда тренер?

Поэтому и происходит так. Пришел Висенте, взял новых людей, ушел Висенте. А мы дальше боремся. Пришел Жулио Сезар, взяли футболистов для него, разогнали тех, что были – ни одного матча не выиграли. Вот и весь результат. Так бывает иногда с тренерами.

"Олимпик убыточен": Гельзин рассказал о будущем донецкого клуба

Все говорят, что Игорь Суркис лезет в трансферную политику. Так, может, и надо лезть, чтобы не было такого, что понабирали футболистов, а потом приходит новый тренер и снова набирает. Тут палка о двух концах", - сказал Гельзин в интервью Football.ua.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Владислав Гельзин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
02 Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?
03 Криштиану Роналду использовал дочь вместо гантели (Видео)
04 Игрок Барселоны: Я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно
05 Легендарный наставник Ливерпуля болен коронавирусом: Клопп шокирован
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь