Эдегор не хочет возвращаться в Реал

Новости спорта:Норвежец еще на год останется в Сосьедаде.

Полузащитник Реала Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за Реал Сосьедад, не намерен возвращаться в мадридский клуб по завершении текущего сезона.

Эдегор уже сообщил Бланкос, что хочет и следующий сезон провести в Сосьедаде. Мартин выступает за баскский клуб на правах двухгодичной аренды, которая истекает в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что Реал ближайшим летом намерен вернуть Эдегора из аренды. Отметим, что в случае досрочного возвращения норвежца Бланкос будут вынуждены выплатить Сосьедаду четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Эдегор провел 28 матчей за Сосьедад, отличившись семью голами и восемью результативными передачами.

В связи с пандемией коронавируса чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок.